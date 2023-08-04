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Командир Азова "Редис" был на учениях бригады – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 14:20
Командир Азова
Фото: Telegram АЗОВ

Бойцы бригады Нацгвардии "Азов" провели тактические учения. В частности, на них присутствовал освобожденный из плена подполковник Денис "Редис" Прокопенко, один из командиров обороны "Азовстали". Фотографии распространило подразделение в Telegram.

Основной целью этих занятий является отработка практических вопросов планирования организации боя в наступлении и обороне, управление подразделениями в бою и их обеспечение.

Особое внимание было уделено быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии разных родов войск, говорится в сообщении.

На учениях были совершены маневры с боевыми стрельбами.

Ранее командующий Нацгвардией Пивненко сообщил, что освобожденные из плена командиры "Азова" готовятся и будут выполнять задачи в боевых действиях, а запрета на это нет.

Фото: Telegram АЗОВ

Фото: Telegram АЗОВ

Фото: Telegram АЗОВ

Фото: Telegram АЗОВ

Фото: Telegram АЗОВ

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Артём Джерипа
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