Командир Азова "Редис" был на учениях бригады – фото
Бойцы бригады Нацгвардии "Азов" провели тактические учения. В частности, на них присутствовал освобожденный из плена подполковник Денис "Редис" Прокопенко, один из командиров обороны "Азовстали". Фотографии распространило подразделение в Telegram.
Основной целью этих занятий является отработка практических вопросов планирования организации боя в наступлении и обороне, управление подразделениями в бою и их обеспечение.
Особое внимание было уделено быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии разных родов войск, говорится в сообщении.
На учениях были совершены маневры с боевыми стрельбами.
Ранее командующий Нацгвардией Пивненко сообщил, что освобожденные из плена командиры "Азова" готовятся и будут выполнять задачи в боевых действиях, а запрета на это нет.
- 8 июля из Турции вернулись домой украинские воины "Редис", "Калина", "Волына", Хоменко и Шлега.
- Тогда же Прокопенко заявил, что они будут продолжать борьбу и покажут себя в бою.
- 16 июля "Редис" впервые после плена встретился с бойцами "Азова".
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