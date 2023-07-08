Командир полка "Азов" Денис Прокопенко с позывным "Редис", который сегодня вместе с четырьмя другими защитниками "Азовстали" прибыл в Украину из Турции, заявил, что они будут продолжать борьбу и еще покажут себя в бою.

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Прокопенко поблагодарил президента Владимира Зеленского, его команду и Силы обороны, которые продолжают бороться с оккупантами на фронте.

"Я глубоко уверен в том, что армия – это командная работа, и с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжаем борьбу. Мы обязательно свое слово скажем еще в бою", – заявил "Редис".

Он отметил, что самым главным на сегодняшний день является то, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта и с каждым днем продвигается вперед, уничтожает врага и освобождает временно оккупированные территории.

"Я уверен, что мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ускорить этот процесс, чтобы война дошла до своего логического завершения", – сказал Прокопенко.

Сегодня Зеленский объявил, что из Турции возвращаются домой украинские воины "Редис", "Калина", "Волына", Хоменко и Шлега. В Офисе президента не озвучили, как удалось добиться возвращения домой командиров – сообщили лишь, что это произошло "по результатам переговоров с турецкой стороной".

В Кремле пожаловались на возвращение из Турции в Украину защитников "Азовстали", заявив, что Россию никто не предупреждал об этом, и это якобы является "нарушением договоренностей".

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