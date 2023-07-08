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Кремль жалуется на "нарушение договоренностей" из-за возвращения домой воинов "Азовстали"

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 20:51
Кремль жалуется на
Дмитрий Песков (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков пожаловался на возвращение из Турции в Украину защитников "Азовстали", заявив, что Россию никто не предупреждал об этом, и это якобы является "нарушением договоренностей".

Сегодня президент Владимир Зеленский объявил, что из Турции возвращаются домой украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. В Офисе президента не озвучили, как удалось добиться возвращения домой командиров – сообщили только, что это произошло "по результатам переговоров с турецкой стороной".

В комментарии российским пропагандистам Песков сказал, что возвращение в Украину защитников "Азовстали" является "ничем иным как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей".

"При чем в данном случае эти условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая. Нас никто не ставил в известность об этом", – пожаловался Песков.

По мнению спикера российского диктатора Владимира Путина, решение вернуть в Украину пятерых воинов якобы "напрямую" связано с контрнаступлением Сил обороны, в котором Песков увидел "ежедневные провалы". Какие именно "провалы", и каким образом это якобы взаимосвязано, Песков не объяснил.

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Также он сказал, что идет подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе, в контексте которой "на Турцию оказывается большое давление, а сама Турция таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность".

Он добавил, что "нарушение договоренностей никого не красит".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter: "У России нет никакой субъектности на международной арене. После 24.06.2023 для путинской элиты начался "прекрасный новый мир", в котором ее и на внешних рынках, и внутри страны будут постоянно ставить на известное ей место".

Оксана Житнюк
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дмитрий песковТурцияАзовазовсталь
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