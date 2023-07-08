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Кремль скаржиться на "порушення домовленостей" через повернення додому воїнів "Азовсталі"

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 20:51
Кремль скаржиться на
Дмитро Пєсков (Фото - ЕРА)

Спікер російського диктатора Дмитро Пєсков поскаржився на повернення з Туреччини до України захисників "Азовсталі", заявивши, що Росію ніхто не попереджав про це, і це нібито є "порушенням домовленостей".

Сьогодні президент Володимир Зеленський оголосив, що із Туреччини повертаються додому українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. В Офісі президента не озвучили, як вдалося домогтися повернення додому командирів – повідомили лише, що це сталося "за результатами переговорів із турецькою стороною".

У коментарі російським пропагандистам Пєсков сказав, що повернення в Україну захисників "Азовсталі" є "нічим іншим як прямим порушенням умов домовленостей".

"До того ж в цьому випадку ці умови порушила як українська сторона, так і турецька. Нас ніхто не повідомляв про це", – поскаржився Пєсков.

На думку спікера російського диктатора Володимира Путіна, рішення повернути в Україну п'ятьох воїнів нібито "напряму" пов'язане з контрнаступом Сил оборони, в якому Пєсков побачив "щоденні провали". Які саме "провали", і як це нібито взаємопов'язано, Пєсков не пояснив.

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Також він сказав, що йде підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі, у контексті якої "на Туреччину чиниться великий тиск, а сама Туреччина таким чином, бувши членом НАТО, проявляє свою солідарність".

Він додав, що "порушення домовленостей нікого не прикрашає".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter: "Росія не має жодної суб'єктності на міжнародній арені. Після 24.06.2023 для путінської еліти почався "прекрасний новий світ", в якому її і на зовнішніх ринках, і всередині країни постійно ставитимуть на відоме їй місце".

Оксана Житнюк
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туреччинадмитро пєсковАзовазовсталь
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