Данілов: Я точно можу сказати, що зупинити похід на Москву – це рішення не Пригожина

Секретар Ради нацбезепеки та оборони Олексій Данілов впевнений, що ватажок терористичної організації Група Вагнера Євген Пригожин не є самостійним, і рішення про те, щоб влаштувати "похід на Москву" та раптом зупинити його, ухвалював не він. Таку думку Данілов висловив в ефірі телемарафону.

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Секретар РНБО не погоджується з припущеннями, що події в РФ були "виставою". Він стверджує, що це були "справжні бойові дії". На переконання Данілова, в цій ситуації весь світ побачив, що російський диктатор Володимир Путін не є керівником країни, і "всі, як щури, бігли з Москви".

"Сам Пригожин не є самостійною фігурою. За ним стоять люди в погонах. Це не його власне бажання було кудись іти, кудись рухатись. Він чітко під контролем. Але якщо раніше він був під контролем Путіна, то сьогодні він перебуває [під контролем] групи інших осіб, мета яких – заміна керівництва РФ", – вважає Данілов.

На його думку, "є певні причини", чому Пригожин зі своїми найманцями раптом не дійшов до Москви якихось 200 км і заявив, що розвертає колону.

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"Росія має ядерну зброю. Це аргумент, який вона постійно використовує як засіб шантажу. Ми не знаємо поки що, які перемовини проходили і хто давав вказівку. Я точно можу сказати, що це не рішення Пригожина – зупинити цей похід на Москву. Це рішення зовсім інших людей. З ким вони консультувались, як це все відбувалось – думаю, скоро дізнаємось", – зазначив Данілов.

Секретаря РНБО запитали, чи можливий, на його думку, "другий сезон" у спробі повалення влади у РФ.

"Там буде не один сезон. Не так швидко, як нам хотілося б, але процес розпочався", – вважає Данілов.

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