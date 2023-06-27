Данилов: Я точно могу сказать, что остановить поход на Москву – это решение не Пригожина

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что глава террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин не является самостоятельным, и решение о том, чтобы устроить "поход на Москву" и вдруг остановить его, принимал не он. Такое мнение Данилов выразил в эфире телемарафона.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Секретарь СНБО не соглашается с предположениями, что события в РФ были "спектаклем". Он утверждает, что это были "настоящие боевые действия". По мнению Данилова, в этой ситуации весь мир увидел, что российский диктатор Владимир Путин не является руководителем страны, и "все, как крысы, бежали из Москвы".

"Сам Пригожин не является самостоятельной фигурой. За ним стоят люди в погонах. Это не его собственное желание было куда-то идти, куда-то двигаться. Он четко под контролем. Но если раньше он был под контролем Путина, то сегодня он находится [под контролем] группы других лиц, цель которых – замена руководства РФ", – считает Данилов.

По его мнению, "есть определенные причины", почему Пригожин со своими наемниками внезапно не дошел до Москвы каких-то 200 км и заявил, что разворачивает колонну.

Читайте также: "Мы готовы". Что вагнеровцы в Беларуси могут означать для Украины

"У России есть ядерное оружие. Это аргумент, который она постоянно использует как средство шантажа. Мы пока не знаем, какие переговоры проходили и кто давал указание. Я точно могу сказать, что это не решение Пригожина – остановить этот поход на Москву. Это решение совсем других людей. С кем они консультировались, как это все происходило – думаю, скоро узнаем", – отметил Данилов.

Секретаря СНБО спросили, возможен ли, по его мнению, "второй сезон" в попытке свержения власти в РФ.

"Там будет не один сезон. Не так быстро, как бы нам хотелось, но процесс начался", – считает Данилов.

Читайте также": Пригожин объяснил, зачем "вагнеровцы" шли на Москву: Протест, не хотели сбрасывать власть РФ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.