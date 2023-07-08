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Зеленский и командиры с "Азовстали" прибыли во Львов – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 22:29
Зеленский и командиры с
Фото - Говорить великий Львів

Президент Владимир Зеленский и украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега уже прибыли из Турции в Украину, сейчас они во Львове. Соответствующие фото и видео появились в соцсетях, официальной информации пока нет.

В соцсетях пишут, что на львовской площади состоялась молитва к 500-му дню полномасштабной войны, после чего Зеленский ушел с площади – он не выступал.

Однако Зеленский и командиры с "Азовстали" дали небольшой брифинг в другом месте:

Сегодня Зеленский объявил, что из Турции возвращаются домой украинские воины "Редис", "Калина", "Волына" Хоменко и Шлега. В Офисе президента не озвучили, как удалось добиться возвращения домой командиров – сообщили лишь, что это произошло "по результатам переговоров с турецкой стороной".

В Кремле пожаловались на возвращение из Турции в Украину защитников "Азовстали", заявив, что Россию никто не предупреждал об этом, и это якобы является "нарушением договоренностей".

Новость дополняется...

Оксана Житнюк
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Владимир ЗеленскийЛьвовАзовазовсталь
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