Зеленский и командиры с "Азовстали" прибыли во Львов – фото, видео

Президент Владимир Зеленский и украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега уже прибыли из Турции в Украину, сейчас они во Львове. Соответствующие фото и видео появились в соцсетях, официальной информации пока нет.

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В соцсетях пишут, что на львовской площади состоялась молитва к 500-му дню полномасштабной войны, после чего Зеленский ушел с площади – он не выступал.

Однако Зеленский и командиры с "Азовстали" дали небольшой брифинг в другом месте:

Сегодня Зеленский объявил, что из Турции возвращаются домой украинские воины "Редис", "Калина", "Волына" Хоменко и Шлега. В Офисе президента не озвучили, как удалось добиться возвращения домой командиров – сообщили лишь, что это произошло "по результатам переговоров с турецкой стороной".

В Кремле пожаловались на возвращение из Турции в Украину защитников "Азовстали", заявив, что Россию никто не предупреждал об этом, и это якобы является "нарушением договоренностей".

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21 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 213 военных, среди которых были и пятеро командиров с "Азовстали".

Первоначально было договорено, что пять командиров, защищавших Мариуполь, до конца войны будут находиться в Турции под личной протекцией Эрдогана.

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