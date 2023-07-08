Зеленський і командири з "Азовсталі" прибули до Львова – фото, відео

Президент Володимир Зеленський та українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега вже прибули з Туреччини до України, зараз вони у Львові. Відповідні фото і відео з'явились у соцмережах, офіційної інформації поки немає.

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У соцмережах пишуть, що на львівській площі відбулась молитва до 500-го дня повномасштабної війни, після чого Зеленський пішов з площі – він не виступав.

Проте Зеленський і командири з "Азовсталі" дали невеличкий брифінг в іншому місці:

Сьогодні Зеленський оголосив, що із Туреччини повертаються додому українські воїни "Редис", "Калина", "Волина" Хоменко і Шлега. В Офісі президента не озвучили, як вдалося домогтися повернення додому командирів – повідомили лише, що це сталося "за результатами переговорів із турецькою стороною".

У Кремлі поскаржились на повернення з Туреччини до України захисників "Азовсталі", заявивши, що Росію ніхто не попереджав про це, і це нібито є "порушенням домовленостей".

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21 вересня 2022 року Україна повернула з російського полону 213 військових, серед яких були й п'ятеро командирів з "Азовсталі".

Початково було домовлено, що п'ять командирів, які захищали Маріуполь, до кінця війни будуть перебувати в Туреччині під особистою протекцією Ердогана.

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