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Командир Азова "Редіс" у Львові: Ми обов'язково ще скажемо своє слово в бою видео

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08.07.2023, 23:47
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Командир полку "Азов" Денис Прокопенко з позивним "Редіс", який сьогодні разом з чотирма іншими захисниками "Азовсталі" прибув до України з Туреччини, заявив, що вони продовжуватимуть боротьбу та ще покажуть себе в бою.

Прокопенко подякував президенту Володимиру Зеленському, його команді і Силам оборони, які продовжують боротися з окупантами на фронті.

"Я глибоко впевнений в тому, що армія – це командна робота, і з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжуємо боротьбу. Ми обов’язково своє слово скажемо ще в бою", – заявив "Редіс".

Він зазначив, що найголовнішим на сьогоднішній день є те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту і з кожним днем просувається вперед, знищує ворога і звільнює тимчасово окуповані території.

"Я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе, щоб прискорити цей процес, щоб війна дійшла до свого логічного завершення", – сказав Прокопенко.

  • Сьогодні Зеленський оголосив, що із Туреччини повертаються додому українські воїни "Редіс", "Калина", "Волина", Хоменко і Шлега. В Офісі президента не озвучили, як вдалося домогтися повернення додому командирів – повідомили лише, що це сталося "за результатами переговорів із турецькою стороною".
  • У Кремлі поскаржились на повернення з Туреччини до України захисників "Азовсталі", заявивши, що Росію ніхто не попереджав про це, і це нібито є "порушенням домовленостей".
Оксана Житнюк
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