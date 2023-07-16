UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новости | Подполковник Денис Прокопенко впервые после плена встретился с бойцами Азова – фото

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 20:44
Подполковник Денис Прокопенко впервые после плена встретился с бойцами Азова – фото - Фото
Денис Прокопенко (Фото - Telegram АЗОВ)

Командир бригады "Азов" подполковник Денис "Редис" Прокопенко впервые после возвращения из российского плена встретился с личным составом. Об этом сообщает официальный Telegram бригады.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На встрече с бойцами Азова Прокопенко заявил, что у него нет других интересов, кроме военного дела.

"Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат Азову", – сказал он.

"Редис" заявил, что для него "эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины по состоянию на 1991 год".  

"Личный состав "Азова", ожидавший возвращения командира из плена более года, рад приветствовать его в строю и готов к выполнению любых поставленных задач", – говорится в сообщении бригады.

Сейчас подполковник Прокопенко проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей.

Фото – Telegram АЗОВ

Фото – Telegram АЗОВ

Фото – Telegram АЗОВ
  • 8 июля президент Владимир Зеленский объявил, что из Турции возвращаются домой украинские воины "Редис", "Калина", "Волына", Хоменко и Шлега. В Офисе президента не озвучили, как удалось добиться возвращения домой командиров – сообщили лишь, что это произошло "по результатам переговоров с турецкой стороной".
  • В Кремле пожаловались на возвращение из Турции в Украину защитников "Азовстали", заявив, что Россию никто не предупреждал об этом, и это якобы является "нарушением договоренностей".

Смотрите также: Командир Азова "Редис" во Львове: Мы обязательно еще скажем свое слово в бою

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаАзовазовстальденис прокопенко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 