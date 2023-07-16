Командир бригады "Азов" подполковник Денис "Редис" Прокопенко впервые после возвращения из российского плена встретился с личным составом. Об этом сообщает официальный Telegram бригады.

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На встрече с бойцами Азова Прокопенко заявил, что у него нет других интересов, кроме военного дела.

"Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат Азову", – сказал он.

"Редис" заявил, что для него "эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины по состоянию на 1991 год".

"Личный состав "Азова", ожидавший возвращения командира из плена более года, рад приветствовать его в строю и готов к выполнению любых поставленных задач", – говорится в сообщении бригады.

Сейчас подполковник Прокопенко проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей.

8 июля президент Владимир Зеленский объявил, что из Турции возвращаются домой украинские воины "Редис", "Калина", "Волына", Хоменко и Шлега. В Офисе президента не озвучили, как удалось добиться возвращения домой командиров – сообщили лишь, что это произошло "по результатам переговоров с турецкой стороной".

В Кремле пожаловались на возвращение из Турции в Украину защитников "Азовстали", заявив, что Россию никто не предупреждал об этом, и это якобы является "нарушением договоренностей".

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