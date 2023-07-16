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Новини | Підполковник Денис Прокопенко вперше після полону зустрівся з бійцями Азова – фото

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 20:44
Підполковник Денис Прокопенко вперше після полону зустрівся з бійцями Азова – фото - Фото
Денис Прокопенко (Фото - Telegram АЗОВ)

Командир бригади "Азов" підполковник Денис "Редіс" Прокопенко вперше після повернення з російського полону зустрівся з особовим складом. Про це повідомляє офіційний Telegram бригади.

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На зустрічі з бійцями Азова Прокопенко заявив, що він не має інших інтересів, крім військової справи.

"Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову", – сказав він.

"Редіс" заявив, що для нього "ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року".

"Особовий склад "Азову", який чекав на повернення командира з полону більше року, радий вітати його в строю та готовий до виконання будь-яких поставлених завдань", – йдеться у повідомленні бригади.

Наразі підполковник Прокопенко проходить реабілітацію і найближчим часом розпочне виконання службових обов'язків.

Фото – Telegram АЗОВ

Фото – Telegram АЗОВ

Фото – Telegram АЗОВ
  • 8 липня президент Володимир Зеленський оголосив, що з Туреччини повертаються додому українські воїни "Редіс", "Калина", "Волина", Хоменко та Шлега. В Офісі президента не озвучили, як вдалося домогтися повернення додому командирів – повідомили лише, що це сталося "за результатами переговорів із турецькою стороною".
  • У Кремлі поскаржилися на повернення з Туреччини до України захисників "Азовсталі", заявивши, що Росію ніхто не попереджав про це, і це нібито є "порушенням домовленостей".

Дивіться також: Командир Азова "Редіс" у Львові: Ми обов'язково ще скажемо своє слово у бою

Сергій Бережний
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війнаАзовазовстальденис прокопенко
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