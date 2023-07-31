Командиры Азова будут участвовать в боевых действиях, запрета нет – командующий Нацгвардии

Освобожденные из плена командиры бригады "Азов" готовятся и будут выполнять задачи в боевых действиях, запрета нет. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Александр Пивненко в интервью Украинской правде.

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Журналист спросил, возможно ли присоединение командиров "Азова" к боевым действиям, в частности, Дениса "Редиса" Прокопенко.

"Денис, он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые – у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные", – ответил Пивненко.

Он сообщил, что для него какого-то запрета на это нет: "Тем более, я не распределяю, кто воюет".

Журналист спросил, когда можно будет увидеть участие Прокопенко в боевых действиях.

"В зависимости от складывающейся на фронте обстановки. Возможно, и в течение месяца. Увидим, посмотрим, жизнь покажет", – ответил Пивненко.

8 июля президент Зеленский назначил боевого офицера Пивненко новым командующим Нацгвардии.

В тот же день из Турции вернулись домой украинские воины "Редис", "Калина", "Волына", Хоменко и Шлега. В тот же день Прокопенко заявил, что они будут продолжать борьбу и покажут себя в бою.

16 июля "Редис" впервые после плена встретился с бойцами "Азова".

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