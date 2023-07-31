Командиры Азова будут участвовать в боевых действиях, запрета нет – командующий Нацгвардии
Освобожденные из плена командиры бригады "Азов" готовятся и будут выполнять задачи в боевых действиях, запрета нет. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Александр Пивненко в интервью Украинской правде.
Журналист спросил, возможно ли присоединение командиров "Азова" к боевым действиям, в частности, Дениса "Редиса" Прокопенко.
"Денис, он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые – у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные", – ответил Пивненко.
Он сообщил, что для него какого-то запрета на это нет: "Тем более, я не распределяю, кто воюет".
Журналист спросил, когда можно будет увидеть участие Прокопенко в боевых действиях.
"В зависимости от складывающейся на фронте обстановки. Возможно, и в течение месяца. Увидим, посмотрим, жизнь покажет", – ответил Пивненко.
- 8 июля президент Зеленский назначил боевого офицера Пивненко новым командующим Нацгвардии.
- В тот же день из Турции вернулись домой украинские воины "Редис", "Калина", "Волына", Хоменко и Шлега. В тот же день Прокопенко заявил, что они будут продолжать борьбу и покажут себя в бою.
- 16 июля "Редис" впервые после плена встретился с бойцами "Азова".
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