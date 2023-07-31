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Командиры Азова будут участвовать в боевых действиях, запрета нет – командующий Нацгвардии

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 10:02
Командиры Азова будут участвовать в боевых действиях, запрета нет – командующий Нацгвардии - Фото
Денис Прокопенко (Фото: Telegram АЗОВ)

Освобожденные из плена командиры бригады "Азов" готовятся и будут выполнять задачи в боевых действиях, запрета нет. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Александр Пивненко в интервью Украинской правде.

Журналист спросил, возможно ли присоединение командиров "Азова" к боевым действиям, в частности, Дениса "Редиса" Прокопенко.

"Денис, он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые – у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные", – ответил Пивненко.

Он сообщил, что для него какого-то запрета на это нет: "Тем более, я не распределяю, кто воюет".

Журналист спросил, когда можно будет увидеть участие Прокопенко в боевых действиях.

"В зависимости от складывающейся на фронте обстановки. Возможно, и в течение месяца. Увидим, посмотрим, жизнь покажет", – ответил Пивненко.

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Артём Джерипа
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