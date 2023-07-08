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Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией: героя Украины и защитника Бахмута

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08.07.2023, 23:00
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией: героя Украины и защитника Бахмута - Фото
Александр Пивненко (Фото - Нацгвардия)
исправлено

Во время пребывания во Львове, вернувшись из Турции вместе с защитниками "Азовстали", президент Владимир Зеленский назначил боевого офицера Александра Пивненко новым командующим Нацгвардией. Об этом сообщает Укринформ с места события.

"Среди нас сейчас герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардией Украины", – сказал Зеленский.

Звание героя Украины Пивненко получил 23 марта 2023 года.

Во время небольшого брифинга во Львове Зеленский поблагодарил предыдущего командующего Нацгвардией Юрия Лебедя, который тоже там присутствовал.

"Он будет оставаться в Министерстве внутренних дел, мы не теряем наших генералов", – сказал президент, а назначение Пивненко объяснил тем, что назначение "боевых людей" является сегодня приоритетом для Украины, так как стоит задача восстановить территориальную целостность Украины.

  • 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала полномасштабной российско-украинской войны, Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя командующим Нацгвардии. Лебедь до этого исполнял обязанности командующего после того, как Николай Балан подал в отставку в связи с инцидентом на Южномаше. Тогда солдат-срочник расстрелял людей и скрылся с оружием.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийназначениенацгвардияалександр пивненко
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