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Зеленский назначил Лебедя командующим Нацгвардии

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 12:52
Зеленский назначил Лебедя командующим Нацгвардии - Фото
Юрий Лебедь (Фото: пресс-служба НГУ)

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя командующим Нацгвардии. Об этом говорится в указе от 25 февраля, опубликованном на сайте президента.

Лебедь с 27 января исполнял обязанности командующего после того как Николай Балан подал в отставку в связи с инцидентом на Южмаше. Тогда солдат-срочник расстрелял людей и сбежал с оружием.

СПРАВКА. Юрий Лебедь – генерал-лейтенант. Весной 2016 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовом исполнении воинского долга. 13 июня 2019 года назначен заместителем командующего НГУ.

  • В результате инцидента на Южмаше погибли четверо военных и гражданская женщина, еще пятеро людей были ранены.
  • В связи с этим ГБР открыло дело о возможной служебной халатности руководства Нацгвардии.
Юрий Смирнов
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нацгвардия Юрий Лебедь
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