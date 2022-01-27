Стрельба в Днепре. Зеленский ждет кадровых выводов, ГБР открыло дело против топов НГУ
Президент Владимир Зеленский написал в Facebook, что ждет кадровых выводов после инцидента в Днепре, где солдат-срочник убил пятерых человек и еще пятерых ранил на заводе Южмаш. Госбюро расследований открыло дело о возможной служебной небрежности руководства Нацгвардии, передает пресс-служба Бюро.
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Зеленский выразил соболезнования родным погибших и заявил, что должны быть максимально детально проанализированы мотивы стрелка и то, как такое стало возможным.
Президент ожидает, что правоохранители будут полностью информировать общество об обстоятельствах преступления. "Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", – добавил Зеленский.
В ГБР заявили, что открыли дело о возможной служебной небрежности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предварительной квалификации предусматривает от пяти до семи лет тюрьмы.
Директор Бюро Алексей Сухачев утверждает, что служебные лица Главного управления НГУ небрежно относились к воинской службе во время организации охраны важных гособъектов, а также к обеспечению несения службы на этих объектах.
Сухачев заверил, что ГБР будет расследовать не только обстоятельства стрельбы, но и условия, из-за которых она стала возможной. По его словам, необходимо выявить все детали, чтобы не допустить повторения трагедии в будущем.
LIGA.net направила в Нацгвардию запрос о комментарии.
- Рано утром 27 января солдат-срочник расстрелял людей на Южмаше и сбежал с оружием. Погибли четверо военных и гражданская женщина, еще пятеро людей были ранены.
- Через несколько часов солдата задержали в пригороде Днепра.
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