Стрельба в Днепре. Зеленский ждет кадровых выводов, ГБР открыло дело против топов НГУ

Президент Владимир Зеленский написал в Facebook, что ждет кадровых выводов после инцидента в Днепре, где солдат-срочник убил пятерых человек и еще пятерых ранил на заводе Южмаш. Госбюро расследований открыло дело о возможной служебной небрежности руководства Нацгвардии, передает пресс-служба Бюро.

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Зеленский выразил соболезнования родным погибших и заявил, что должны быть максимально детально проанализированы мотивы стрелка и то, как такое стало возможным.

Президент ожидает, что правоохранители будут полностью информировать общество об обстоятельствах преступления. "Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", – добавил Зеленский.

В ГБР заявили, что открыли дело о возможной служебной небрежности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предварительной квалификации предусматривает от пяти до семи лет тюрьмы.

Директор Бюро Алексей Сухачев утверждает, что служебные лица Главного управления НГУ небрежно относились к воинской службе во время организации охраны важных гособъектов, а также к обеспечению несения службы на этих объектах.

Сухачев заверил, что ГБР будет расследовать не только обстоятельства стрельбы, но и условия, из-за которых она стала возможной. По его словам, необходимо выявить все детали, чтобы не допустить повторения трагедии в будущем.

LIGA.net направила в Нацгвардию запрос о комментарии.

Рано утром 27 января солдат-срочник расстрелял людей на Южмаше и сбежал с оружием. Погибли четверо военных и гражданская женщина, еще пятеро людей были ранены.

Через несколько часов солдата задержали в пригороде Днепра.

Марк Сировой

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