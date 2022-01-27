В Днепре солдат расстрелял военных и сбежал: погибли пять человек, объявлено спецоперацию

В Днепре на заводе Южмаш солдат-срочник расстрелял караул Нацгвардии и сбежал с оружием, погибли пять человек, еще пятеро были ранены. В городе была объявлена полицейская спецоперация "Сирена", сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Как сообщается, трагедия произошла в 03:40 27 января на заводе Южмаш. МВД заявляет, что солдат-срочник Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения во время выдачи оружия по неустановленным причинам расстрелял из автомата Калашникова караул военных Нацгвардии и сбежал с оружием.

В результате стрельбы погибли пять человек, еще пять получили ранения. Во время оказания медпомощи скончалась военная Нацгвардии, которая была ранена.

В Днепре объявили полицейскую спецоперацию "Сирена", по тревоге подняли личный состав Нацпола и Нацгвардии, в город срочно выехал командующий НГУ Николай Балан.

Мотивы стрелка неизвестны.

14 декабря 2021-го под Киевом задержали вооруженного мужчину после стрельбы по людям.

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Марк Сировой

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