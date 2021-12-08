Как распознать террориста, что делать при перестрелке и захвате в заложники: советы СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала антитеррористические рекомендации из шести частей. Их предоставила LIGA.net пресс-служба СБУ.

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Как распознать террориста

1. С осторожностью относиться к людям, одетым не по сезону. Например, лицо, одетое в плащ или толстую куртку среди лета, может прятать под одеждой взрывные устройства. Лучше держаться от такого человека как можно дальше и обратить на него внимание правоохранителей;

2. Остерегаться людей с большими и сумками и чемоданами в необычных местах (например, в кинотеатре или на праздниках);

3. Следить за выражением лица подозрительных лиц. Специалисты говорят, что готовящийся к теракту смертник обычно выглядит чрезвычайно сосредоточенно, губы плотно сжаты или медленно двигаются, словно читая молитву;

4. Обращать внимание на подозрительных людей, которые подчеркнуто неприметны, и небольшие группы людей, которые собрались с неопределенной целью и, возможно, агрессивно настроены;

5. Не подбирать забытые вещи, такие как сумки, телефоны, кошельки.

Что делать, если на улице застала перестрелка

Необходимо зразу же лечь и оглянуться в поисках укрытия. Им могут быть выступы домов, памятники, бетонные столбы, бордюры, канавки. К укрытию надо перебраться не вставая в полный рост, а при первой возможности спрятаться в подъезде дома, подземном переходе.

Автомобиль – не лучшее укрытие, поскольку его металл тонкий, а горючее – взрывоопасно.

Что делать, если находитесь в доме во время перестрелки

Необходимо укрыться в ванной комнате и лечь на пол, поскольку в комнатах есть опасность рикошета пули.

Находясь в укрытии, необходимо следить за возможным началом пожара. Если пожар начался, а перестрелка не закончена, необходимо покинуть квартиру и спрятаться в подъезде вдали от окон.

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Что делать при захвате террористами в заложники

1. Не совершать действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия. Такие действия могут спровоцировать даже неожиданные движения или шум;

2. Быть готовым к тому, что террористы могут использовать повязки на глаза, кляп, наручники, веревки;

3. Не смотреть в глаза террористам, не вести себя нагло;

4. Не пытаться оказывать сопротивление, не проявлять ненужного героизма, пытаясь разоружить террориста или прорваться к выходу;

5. Если рядом есть дети, попытаться найти для них безопасное место и прикрыть от случайных пуль, держаться рядом с ними;

6. Выполнять требования террористов, не пытаться им противоречить, не рисковать своей жизнью и жизнями других, пытаться не допускать истерики и паники;

7. Если нужна медпомощь, говорить спокойно и кратко, не нервируя террористов и ничего не делая, пока не будет дано разрешение;

8. Быть внимательным и попытаться запомнить признаки террористов: имена, кличкb, одежду, тату, шрамы, особенности речи и поведения, темы разговоров;

9. Стараться сохранять спокойствие и выдержку, быть начеку, сосредоточиться на звуках и движениях. Если удержание долгое – пытаться вести отчет времени.

10. Если дали возможность поговорить с родственниками по телефону – держать себя в руках, не плакать и не кричать, говорить кратко и по сути

11. Помнить, что спецслужбы начали действовать и делают все необходимое для освобождения, как только получили сообщение о захвате.

Что делать во время операции по освобождению заложников

1. Лечь на пол лицом вниз, закрыть голову руками и не двигаться

2. Держаться подальше от окон и дверей.

3. Не бежать на встречу к сотрудникам спецслужб или от них, поскольку они могут воспринять заложника за террориста.

Как понять, что вербуют другие спецслужбы

Для вербовки могут использоваться разные методы: физическое влияние, психологическое давление, угрозы, провокации, обещание вознаграждения, создание компрометирующих ситуаций.

Иногда иностранные спецслужбы могут использовать людей "втемную", когда те даже не осознают, что работают в интересах другого государства. Общение может происходить с якобы обычными людьми, однако опытные агенты работают под прикрытием и могут через патриотические лозунги или денежное вознаграждение подстрекать к деструктивным или противоправным действиям.

Сегодня СБУ заявила, что предотвратила теракт в колледже в Черкасской области – подготовку к массовому расстрелу студентов.

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Марк Сировой

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