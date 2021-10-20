В СБУ говорят, что предотвратили потенциальные химические теракты в ЕС: фото, видео
Контрразведка СБУ блокировала контрабандное перемещение металлической ртути из Закарпатья в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, отмечая, что вещество может использоваться для массовых химических терактов.
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В СБУ сообщили, что 3 кг ртути пытался перевезти через границу гражданин одной из европейских стран. По информации спецслужбы, за эту "услугу" он получил €5000.
При этом за границей курьера ожидал заказчик, которому он планировал продать ртуть за €200 000, рассказали в СБУ.
Иностранца задержали в пункте пропуска "Малые Селменцы". Правоохранители говорят, что обнаружили у мужчины скрытые емкости с ртутью при осмотре его личных вещей.
Задержанному объявили о подозрении по статье Уголовного кодекса о контрабанде.
Правоохранители устанавливают источники происхождения токсичного вещества, а также продавцов и заказчиков "товара".
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