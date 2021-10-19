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Суд вынес приговор лейтенанту СБУ за нападение на пограничников

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 18:09
Суд вынес приговор лейтенанту СБУ за нападение на пограничников - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Суд лишил звания одного из сотрудников Службы безопасности, напавших в июле этого года на пограничников. Об этом сообщает в Faceboook пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

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Как отмечается, во время следствия задержанный лейтенант СБУ беспрекословно признал свою вину и раскаялся. Прокуратура заключила с ним соглашение о признании виновности.

Заседание Краснопольского районного суда Сумской области по его делу состоялось 11 октября, информация об этом появилась сегодня.

Суд назначил лейтенанту СБУ наказание в виде пяти лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью три года, и лишил его воинского звания и права занимать должности в правоохранительных органах Украины сроком на три года.

Что касается второго участника нападения, то досудебное расследование в его деле завершено, сейчас продолжается выполнение требований ст. 290 УПКУ (открытие материалов другой стороне).

Суд вынес приговор лейтенанту СБУ за нападение на пограничников
  • В ночь с 17 на 18 июля пограничный наряд из двух человек – младшего сержанта и солдата срочной службы – дежурил на автомобиле возле села Рясное Сумской области. В 01:30 к пограничникам подъехало авто, из которого вышли два сотрудника СБУ и спровоцировали конфликт. Началась драка, пограничникам нанесли несколько ударов кулаками и отобрали у них два автомата АКС-74 с четырьмя магазинами по 30 патронов. ГБР открыло дело.
Наталия Медведева
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сбу нападение гпсу
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