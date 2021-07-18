На границе с РФ трое неизвестных напали на пограничников и скрылись

Сегодня ночью на российско-украинской границе в Сумской области трое неизвестных напали на пограничный наряд из двух человек. Нападавшие завладели табельным оружием, которое удалось вернуть, после этого они скрылись, пишет пресс-служба МВД.

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Сейчас нападавших разыскивает полиция, открыто уголовное дело по статьям о завладении огнестрельным оружием и насилие против правоохранителей. Отдельные санкции этих статей предусматривают лишение свободы до 15 лет, отметили в министерстве.

Охрана государственный границы осуществляется в усиленном режиме.

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Дарья Мостовая

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