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ГПСУ: Пассажир в Борисполе пытался незаконно провезти бриллианты на 1 млн грн – видео видео

21.06.2021, 09:32
Бриллианты на 1 млн грн и драгоценности в аэропорту Борисполя (фото - ГПСУ)
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У пассажира в аэропорту Борисполь под Киевом обнаружили бриллианты на 1 млн грн. По данным пограничников, он вез их незаконно, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Как сообщается, оперативники заблаговременно получили информацию о незаконном перемещении бриллиантов. Драгоценные камни обнаружили у пассажира рейса Тель-Авив – Киев, гражданина Израиля 1962 года рождения.

По данным ГПСУ, в разных местах ручной клади пассажира были браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами. Также в ней было два желтых бриллианта с сертификатами GIA общим весом 2,21 карат. По предварительной оценке, суммарная стоимость драгоценных камней – около 1 млн грн.

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По результатам осмотра израильтянина составили протокол о нарушении таможенных правил, отмечают пограничники.

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Сюрприз из Балтимора. В посылках под видом разделителей пересылали бриллианты: фото
Марк Сировой
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бриллианты аэропорт киев Борисполь контрабанда пограничники
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