Сюрприз из Балтимора. В посылках под видом разделителей пересылали бриллианты: фото

На киевской таможне обнаружили необычные посылки. В декларации было указано, что из Балтимора в Украину едут "разделители для бумаг" с нулевой таможенной стоимостью, а по факту внутри посылок оказался 61 бриллиант, передает пресс-служба ведомства.

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По словам таможенников, все три отправления были от одного адресата – они направлялись в Киев и Днепр.

Самыми крупными и дорогими камнями из партии оказались два желтых бриллианта стоимостью $5300, а также три бесцветных – за $2900. Некоторые камни обладали редкими небесно-голубым и зеленым цветом. Общая стоимость находок составила $11600 (около 320 000 грн).

В январе 2021 года столичная таможня изъяла посылку с 23 бриллиантами – фото.

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Дарья Мостовая

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