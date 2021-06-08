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Сюрприз из Балтимора. В посылках под видом разделителей пересылали бриллианты: фото

08.06.2021, 13:40
Сюрприз из Балтимора. В посылках под видом разделителей пересылали бриллианты: фото - Фото
Брилианты из посылок (источник - facebook.com_KYIVcustomsUA)

На киевской таможне обнаружили необычные посылки. В декларации было указано, что из Балтимора в Украину едут "разделители для бумаг" с нулевой таможенной стоимостью, а по факту внутри посылок оказался 61 бриллиант, передает пресс-служба ведомства.

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По словам таможенников, все три отправления были от одного адресата – они направлялись в Киев и Днепр.

Самыми крупными и дорогими камнями из партии оказались два желтых бриллианта стоимостью $5300, а также три бесцветных – за $2900. Некоторые камни обладали редкими небесно-голубым и зеленым цветом. Общая стоимость находок составила $11600 (около 320 000 грн).

  • В январе 2021 года столичная таможня изъяла посылку с 23 бриллиантами – фото.

Читайте также: 17 млн грн в кармане. Украинка пыталась нелегально ввезти 50 г бриллиантов: видео

Дарья Мостовая
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таможня фото посылка балтимор бриллианты разделитель для бумаг
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