17 млн грн в кармане. Украинка пыталась нелегально ввезти 50 г бриллиантов: видео

Сегодня, 2 декабря, в аэропорту "Борисполь" у украинки, прилетевшей из Дубая, обнаружили бриллианты, которые она, по словам правоохранителей, пыталась ввезти нелегально. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Как отмечается, пакетики с драгоценными камнями находились в кармане брюк украинки.

Всего, по данным ГСПУ, обнаружили 38 пакетиков с бриллиантами весом около 50 граммов. По предварительной оценке, стоимость камней составляет 17 млн. грн.

Правоохранители сообщают, что они заранее получили информацию о готовящемся ввозе драгоценностей.

27 ноября в Борисполе раскрыли контрабанду бриллиантов на 15 млн грн – камни везли прилетевшие из Стамбула.

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