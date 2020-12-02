17 млн грн в кармане. Украинка пыталась нелегально ввезти 50 г бриллиантов: видео

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Сегодня, 2 декабря, в аэропорту "Борисполь" у украинки, прилетевшей из Дубая, обнаружили бриллианты, которые она, по словам правоохранителей, пыталась ввезти нелегально. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Как отмечается, пакетики с драгоценными камнями находились в кармане брюк украинки.

Всего, по данным ГСПУ, обнаружили 38 пакетиков с бриллиантами весом около 50 граммов. По предварительной оценке, стоимость камней составляет 17 млн. грн.

Правоохранители сообщают, что они заранее получили информацию о готовящемся ввозе драгоценностей. 

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Теги: контрабанда, бриллианты, сбу, гпсу
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