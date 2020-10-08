"Оригинальный девайс". Пограничники нашли самодельную подлодку контрабандистов: видео

7 октября в Одесской области пограничники обнаружили самодельную "субмарину", которой, вероятно, пользовались контрабандисты. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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"Покрытая ржавчиной "Yellow Submarine" кустарного производства по форме напоминает корабль. У нее есть отсеки, которые герметично закрываются. По периметру "субмарина" оборудована баллонами со сжатым воздухом, при помощи которых конструкция могла занять стабильное положение для перемещения под водой", – заявляют в ГПСУ.

Чтобы лучше погружаться под воду, на "борту" были мешки с песком. "Девайс" нашли во время проверки дна Кучурганского лимана, подлодка была под водой в 30 метрах от берега.

26 сентября пограничники задержали псевдодипломата, который пытался перевезти в Венгрию полный микроавтобус сигарет без акцизных марок.

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