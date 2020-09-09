Более 100 кг кокаина. В порту под Одессой найдены наркотики, спрятанные в бананах - видео

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Сумма изъятых наркотиков составляет примерно $17 миллионов по теневым расценкам

Следователи Службы безопасности Украины вместе с работниками Госпогранслужбы обнаружили в порту "Южный" партию из 112 кг кокаина, который ввозили под видом бананов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

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Наркотики привезли контрабандой из Эквадора, они были расфасованы в брикеты с различными маркировками. Следователи полагают, что это может быть меткой определенного наркосиндиката. 

Стоимость изъятых наркотиков составляет примерно $17 миллионов по теневым расценкам.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК Украины. Уточняется, что к причастности к контрабанде кокаина также проверяют сотрудников контролирующих органов. 

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  • 5 мая в порту "Южный" уже изымали партию кокаина весом 53,4 кг общей стоимостью около 200 млн грн. 
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Теги: сбу, наркотики, кокаин, порт южный, эквадор, ГПС
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