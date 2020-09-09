Более 100 кг кокаина. В порту под Одессой найдены наркотики, спрятанные в бананах - видео

Следователи Службы безопасности Украины вместе с работниками Госпогранслужбы обнаружили в порту "Южный" партию из 112 кг кокаина, который ввозили под видом бананов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Наркотики привезли контрабандой из Эквадора, они были расфасованы в брикеты с различными маркировками. Следователи полагают, что это может быть меткой определенного наркосиндиката.

Стоимость изъятых наркотиков составляет примерно $17 миллионов по теневым расценкам.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК Украины. Уточняется, что к причастности к контрабанде кокаина также проверяют сотрудников контролирующих органов.

Читайте также: В Роттердаме изъяли 2020 кг кокаина. Наркотики "ехали" в контейнере с бананами