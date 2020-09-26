Пограничники задержали на границе псевдодипломата: видео

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В Госпогранслужбе заявили, что допускают возможную причастность отдельных сотрудников таможенного поста к содействию перемещению контрабанды сигарет

Псевдодипломата, который пытался перевезти в Венгрию полный микроавтобус сигарет без акцизных марок, задержали сотрудники Госпогранслужбы на пункте пропуска Тиса в ночь с 25 на 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Во время проверки документов водителя, гражданина Украины, пограничники установили подделку дипломатической карточки и приложения к ней, которые он предоставил.

"Установлено, что и номера автомобиля Mercedes с дипломатическими знаками также поддельные" – уточнили в пресс-службе.

При осмотре микроавтобуса выяснилось, что он был заполнен сигаретами "Compliment" и "Lifa" без марки акцизного сбора Украины.

По данному факту направлено уведомление о выявленном уголовное правонарушении, предусмотренное ст. 204 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных

"Не исключается возможная причастность отдельных сотрудников таможенного поста к содействию перемещению через государственную границу Украины табачных изделий", – подчеркнули в Госпогранслужбе.

  • 5 декабря сообщалось, что рекордную партию сигарет обнаружили пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска Порубное на границе с Румынией.

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Теги: госпогранслужба, видео, контрабанда сигарет, псевдодипломат
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