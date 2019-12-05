Пограничники задержали рекордную партию контрабанды из РФ: видео

Рекордную партию сигарет обнаружили пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска Порубное на границе с Румынией. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Табачные изделия белорусского производства контрабандисты пытались доставить в страны Евросоюза, скрыв внутри рулонов технической бумаги.
Грузовик чешской регистрации, который, по документам, следовал из России в Румынию, по инициативе пограничников вывели из общего потока. В его прицепе везли рулоны якобы технической бумаги.
Фото: dpsu.gov.ua
Во время углубленного осмотра выяснилось, что в 60 из 63 рулонах находятся сигареты.
Всего насчитали почти 200 000 пачек сигарет.
Фото: dpsu.gov.ua
По предварительным подсчетам минимальная сумма изъятых сигарет составляет около 6 млн грн.
Сигареты и грузовик с прицепом изъяли. На водителя, гражданина Украины, составили административный протокол.