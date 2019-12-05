Пограничники задержали рекордную партию контрабанды из РФ: видео

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Почти 200 000 пачек сигарет везли из России в Румынию

Рекордную партию сигарет обнаружили пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска Порубное на границе с Румынией. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Табачные изделия белорусского производства контрабандисты пытались доставить в страны Евросоюза, скрыв внутри рулонов технической бумаги.

Грузовик чешской регистрации, который, по документам, следовал из России в Румынию, по инициативе пограничников вывели из общего потока. В его прицепе везли рулоны якобы технической бумаги.

Фото: dpsu.gov.ua

Во время углубленного осмотра выяснилось, что в 60 из 63 рулонах находятся сигареты.

Всего насчитали почти 200 000 пачек сигарет.

Фото: dpsu.gov.ua

По предварительным подсчетам минимальная сумма изъятых сигарет составляет около 6 млн грн.

Сигареты и грузовик с прицепом изъяли. На водителя, гражданина Украины, составили административный протокол.

  • 19 ноября в пункте пропуска Порубное на границе с Румынией пограничники задержали фуру с сигаретами.
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Теги: граница, госпогранслужба, фото, видео, сигареты, контрабанда
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