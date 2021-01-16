Киевская таможня изъяла посылку с 23 бриллиантами – фото

Киевская таможня изъяла 23 бриллианта, которые ехали из Индии. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

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Как отмечается, драгоценности нашли в экспресс-посылке, которая ехала в Винницу. В декларации указывалось, что в посылке – декоративные искусственные камни стоимостью 2500 индийских рупий (960 грн).

Однако детектор драгоценных камней определил их как бриллианты, пишут таможенники. На них также была характерная для бриллиантов маркировка. Всего в посылке – 23 бесцветных камня размером от 2,8 до 3 мм.

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Отмечается, что бриллианты изъяли, так как в декларации не было указано достоверных данных о товаре. Окончательные выводы о характеристиках камней сделают после экспертизы.

14 января сообщалось, что таможня выявила контрабанду драгоценностей в аэропорту Борисполя.

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Марк Сировой

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