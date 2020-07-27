Шахтер из Танзании снова нашел драгоценный камень. Первый принес ему миллиарды

Шахтер из Танзании ранее продал драгоценный минерал танзанит за 7,07 млрд шиллингов, но образ жизни не изменил: продолжил искать камни и пасти коров

52-летний шахтер из Танзании Саниниу Курьян Лаизер второй раз нашел крупный драгоценный минерал танзанит. Всего месяц назад он нашел два таких камня, за которые получил от правительства 7,07 млрд шиллингов (около $3,4 млн), передает BBC News.

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Новая находка успешного шахтера весит 6,33 кг. Считается, что это второй крупнейший танзанит, который был найден в месторождении Мирелани.

Сейчас стоимость камня оценивают эксперты. Предыдущие танзаниты Лаизера были оценены в 4,5 млрд шиллингов (вес – 9,2 кг) и 3,3 млрд (5,8 кг). Правительство выкупило их за 7,07 млрд шиллингов.

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Лаизер, который является мужем для четырех жен и отцом для 30 детей, тогда заявил, что не собирается менять привычный образ жизни, а намерен продолжать работать на шахте и пасти коров - их у него около 2000. На заработанные же деньги он планирует построить торговый центр и школу в своем городе.

СПРАВКА. Танзанит встречается только в северной части Танзании и используется для изготовления украшений. Это один из самых редких драгоценных камней на Земле. Он имеет разные оттенки - зеленый, красный, фиолетовый и синий. Ценность танзанита заключается в визуальной составляющей, а также в редкости цвета.

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Марк Сировой

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