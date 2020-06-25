В Африке шахтер неожиданно стал миллионером: нашел 15 кг драгоценного минерала

В Танзании шахтер нашел под землей 15 кг редкого драгоценного минерала - танзанита. Правительство заплатило ему $3,4 млн. Об этом сообщает BBC.
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52-летний шахтер Санину Лаизер добыл два куска танзанита весом в 9,2 и 5,8 кг. До этого вес самой большой находки составлял 3,3 кг. Лаизера поздравил даже президент страны Джон Магуфули.
Шахтер планирует отдать деньги на строительство школы и торгового центра в своем городе. Лаизер не планирует менять образ жизни и продолжит работать в шахте и на выпасе коров, которых у него около 2000.
Танзанит встречается только в северной части страны и используется для изготовления украшений. Это один из самых редких драгоценных камней на Земле. Он имеет разные оттенки - зеленый, красный, фиолетовый и синий. Ценность танзанита заключается в визуальной составляющей, а также в редкости цвета.