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В Африке шахтер неожиданно стал миллионером: нашел 15 кг драгоценного минерала

В Африке шахтер неожиданно стал миллионером: нашел 15 кг драгоценного минерала - Фото
Шахтер держит танзанит в руках (Фото - скриншот из видео - Gecha Media - YouTube)
25.06.2020, 11:50

52-летний шахтер Санину Лаизер добыл два куска танзанита весом в 9,2 и 5,8 кг

В Танзании шахтер нашел под землей 15 кг редкого драгоценного минерала - танзанита. Правительство заплатило ему $3,4 млн. Об этом сообщает BBC

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52-летний шахтер Санину Лаизер добыл два куска танзанита весом в 9,2 и 5,8 кг. До этого вес самой большой находки составлял 3,3 кг. Лаизера поздравил даже президент страны Джон Магуфули. 

Шахтер планирует отдать деньги на строительство школы и торгового центра в своем городе. Лаизер не планирует менять образ жизни и продолжит работать в шахте и на выпасе коров, которых у него около 2000. 

Танзанит встречается только в северной части страны и используется для изготовления украшений. Это один из самых редких драгоценных камней на Земле. Он имеет разные оттенки - зеленый, красный, фиолетовый и синий. Ценность танзанита заключается в визуальной составляющей, а также в редкости цвета. 

  • 15 июня сообщалось, что в Швейцарии ищут человека, который забыл в поезде три килограмма золота.
Владислав Сердюк
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