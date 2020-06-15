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В Швейцарии ищут человека, который забыл в поезде три килограмма золота

В Швейцарии ищут человека, который забыл в поезде три килограмма золота - Фото
Золото (фото - depositphotos.com)
15.06.2020, 10:28

Владельцу дали пять лет, чтобы предъявить свои права на найденное в швейцарском поезде золото

В Швейцарии человек забыл в поезде три килограмма золота. Теперь его ищут местные власти, чтобы вернуть драгоценность. Об этом сообщает BBC.

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Инцидент произошел в октябре 2019 года. Золото, стоимость которого составила $191 000 нашли в поезде

У владельца есть пять лет, чтобы предъявить свои права на золото в прокуратуру Люцерна. Непонятно, как власти будут проверять законность претензий на утерянное золото.

Информацию обнародовали после того, как попытки отследить владельца оказались безуспешными.

  • 9 июня сообщалось, что в США нашли клад на $1 млн, который искали сотни тысяч людей.

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Владислав Сердюк
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