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ГБР: Двух сотрудников СБУ задержали за нападение на пограничников, третий – свидетель

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 15:37
ГБР: Двух сотрудников СБУ задержали за нападение на пограничников, третий – свидетель - Фото
Фото: Северное управление ГПСУ

Государственное бюро расследований заявило о задержании двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые напали и отобрали оружие у пограничного наряда в Сумской области. Еще один сотрудник СБУ проходит как свидетель, передает пресс-служба ГБР.

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По данным следствия, в ночь с 17 на 18 июля пограничный наряд из двух человек – младшего сержанта и солдата срочной службы – дежурил на автомобиле возле села Рясное Сумской области. В 01:30 к пограничникам подъехало авто, из которого вышли два человека и спровоцировали конфликт. Началась драка, пограничникам нанесли несколько ударов кулаками и отобрали у них два автомата АКС-74 с четырьмя магазинами по 30 патронов.

Автоматы нашли недалеко от места инцидента в кукурузном поле. Два магазина с патронами были найдены возле отделения инспекторов погранслужбы Славгород.

В ГБР сообщают, что сотрудникам СБУ готовят подозрение по двум статьям: о завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением и об умышленном нанесении телесных повреждений правоохранителям. Если вина сотрудников СБУ будет доказана, им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Оксана Житнюк
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сбу нападение гпсу сумская область
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