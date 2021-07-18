Инцидент в Сумской области. Среди напавших на пограничников оказались двое сотрудников СБУ

Двое сотрудников Службы безопасности Украины сегодня ночью совершили "хулиганское нападение" на пограничный наряд на российско-украинской границе в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии LIGA.net.

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Сотрудники СБУ уже отстранены от работы – их передали следствию.

Как говорят в Службе безопасности, в дальнейшем будет оказано всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента.

Сегодня стало известно, что на пограничный патруль из двух человек напали трое неизвестных. Нападавшие завладели табельным оружием, которое удалось вернуть, после этого они скрылись.

Станислав Стороженко

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