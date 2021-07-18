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Инцидент в Сумской области. Среди напавших на пограничников оказались двое сотрудников СБУ

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2021, 20:08
Инцидент в Сумской области. Среди напавших на пограничников оказались двое сотрудников СБУ - Фото
Фото - LIGA.net

Двое сотрудников Службы безопасности Украины сегодня ночью совершили "хулиганское нападение" на пограничный наряд на российско-украинской границе в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии LIGA.net.

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Сотрудники СБУ уже отстранены от работы – их передали следствию. 

Как говорят в Службе безопасности, в дальнейшем будет оказано всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента. 

  • Сегодня стало известно, что на пограничный патруль из двух человек напали трое неизвестных. Нападавшие завладели табельным оружием, которое удалось вернуть, после этого они скрылись. 

Станислав Стороженко
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сбу гпсу следствие
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