Задержаны предполагаемые заказчики покушения на замглавы АРМА: фото, видео

Задержаны предполагаемые организаторы покушения на замглавы Агентства по поиску и управлению конфискованными активами (АРМА) Владимира Павленко. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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По версии следствия, в начале апреля 2021 года трое мужчин нашли исполнителя, который за вознаграждение должен был нанести тяжкие телесные повреждения Павленко, но не убивать его.

Заказчики передали исполнителю информацию об образе жизни потерпевшего, адресе его проживания, месте работы, транспортных средствах, графике и маршруте движения, а также другую личную информацию. Исполнителю выплатили аванс в сумме $10 000, утверждают правоохранители.

В прокуратуре заявляют, что исполнитель имитировал два выстрела в потерпевшего, после чего сообщил организаторам о выполнении заказа.

Правоохранители провели обыски по месту проживания подозреваемых в Киеве и в Одессе. В Печерский суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Следствие велось следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры и с оперативным сопровождением главным управлением по борьбе с коррупцией СБУ.

СБУ опубликовало видео задержания:

2 июня 2021 года на Павленко произошло нападение, неизвестные несколько раз выстрелили в него. Павленко получил ранения средней тяжести.

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Денис Юдин

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