UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Задержаны предполагаемые заказчики покушения на замглавы АРМА: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 13:25
Задержаны предполагаемые заказчики покушения на замглавы АРМА: фото, видео - Фото
Фото – пресс-служба Нацполиции

Задержаны предполагаемые организаторы покушения на замглавы Агентства по поиску и управлению конфискованными активами (АРМА) Владимира Павленко. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По версии следствия, в начале апреля 2021 года трое мужчин нашли исполнителя, который за вознаграждение должен был нанести тяжкие телесные повреждения Павленко, но не убивать его.

Заказчики передали исполнителю информацию об образе жизни потерпевшего, адресе его проживания, месте работы, транспортных средствах, графике и маршруте движения, а также другую личную информацию. Исполнителю выплатили аванс в сумме $10 000, утверждают правоохранители.

В прокуратуре заявляют, что исполнитель имитировал два выстрела в потерпевшего, после чего сообщил организаторам о выполнении заказа.

Правоохранители провели обыски по месту проживания подозреваемых в Киеве и в Одессе. В Печерский суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Следствие велось следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры и с оперативным сопровождением главным управлением по борьбе с коррупцией СБУ.

СБУ опубликовало видео задержания:

  • 2 июня 2021 года на Павленко произошло нападение, неизвестные несколько раз выстрелили в него. Павленко получил ранения средней тяжести.

Читайте также: Воровской общак и странное покушение. Кто и за что мог стрелять в топ-менеджера АРМА

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу Нацполиция покушение АРМА Офис генпрокурора Владимир Павленко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 