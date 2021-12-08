UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ: Предотвращен массовый расстрел студентов в Черкасской области

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 11:43
СБУ: Предотвращен массовый расстрел студентов в Черкасской области - Фото
Оружие, изъятое при обыске (Фото - сайт СБУ)

Службы безопасности Украины утверждает, что предотвратила террористический акт в одном из колледжей в Черкасской области. Подозреваемые – два студента, которые угрожали одногруппникам массовым расстрелом, пишет пресс-центр СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщения о подготовке к теракту, в том числе фото- и видеоматериалы, подозреваемые сами разместили в социальной сети. Также, утверждает СБУ, злоумышленники призывали присоединяться к ним для физической расправы над сверстниками.

Во время обысков у подозреваемых изъяли два пистолета и технику, которые направлены на экспертизу.

Скриншот из социальных сетей подозреваемых (Фото – сайт СБУ)

СБУ сообщает, что по выявленным обстоятельствам начато уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Источник LIGA.net в правоохранительной системе сообщает, что обоим подозреваемым по 18 лет, а их вероятным мотивом была месть одногруппникам за травлю. Сейчас подозреваемые переданы под ответственность родителей, возможная мера пресечения будет зависеть от выводов экспертизы.

Сергей Бережной, Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Служба безопасности Украины буллинг подростки угроза теракта Черкасская обалсть
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 