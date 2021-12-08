СБУ: Предотвращен массовый расстрел студентов в Черкасской области

Службы безопасности Украины утверждает, что предотвратила террористический акт в одном из колледжей в Черкасской области. Подозреваемые – два студента, которые угрожали одногруппникам массовым расстрелом, пишет пресс-центр СБУ.

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Сообщения о подготовке к теракту, в том числе фото- и видеоматериалы, подозреваемые сами разместили в социальной сети. Также, утверждает СБУ, злоумышленники призывали присоединяться к ним для физической расправы над сверстниками.

Во время обысков у подозреваемых изъяли два пистолета и технику, которые направлены на экспертизу.

СБУ сообщает, что по выявленным обстоятельствам начато уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Источник LIGA.net в правоохранительной системе сообщает, что обоим подозреваемым по 18 лет, а их вероятным мотивом была месть одногруппникам за травлю. Сейчас подозреваемые переданы под ответственность родителей, возможная мера пресечения будет зависеть от выводов экспертизы.

17 октября 2018 года в керченском Политехническом колледже в оккупированном Россией Крыму 18-летний студент расстрелял 19 человек и еще несколько десятков ранил.

11 мая 2021 года в Казани (Татарстан) подросток открыл стрельбу в гимназии, погибли 8 человек.

18 мая полиция брала под усиленную охрану специализированную школу в Киеве из-за угроз в Telegram-канале.

5 июня СБУ заявило, что установило личность жителя Харькова, который угрожал совершить теракты в школах.

Сергей Бережной , Марк Сировой

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