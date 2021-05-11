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В российском городе Казань (Татарстан) неизвестные открыли стрельбу в здании школы в начале второго урока, погибли семеро детей и, по некоторым данным, по меньшей мере один педагог. Об этом пишет местное издание БизнесOnline.

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Инцидент произошел в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. По меньшей мере один злоумышленник зашел с автоматом через главный вход и стазу открыл стрельбу.

"Дети вынуждены выпрыгивать из окон, ко двору сбежались родители и местные жители. Родители сообщают, что в здание школы ворвались двое мужчин с автоматом и открыли стрельбу, сразу после этого был слышен взрыв", – пишет ресурс.

Пропагандистский ресурс РФ ТАСС заявил со ссылкой на экстренные службы, что при стрельбе "погибли учитель и 10 детей", причем двое якобы разбились при прыжке в окно. По данным источника ТАСС в Минпросвещения Татарстана, пострадали якобы 32 человека.

В Казани введен режим контртеррористической операции.

ОБНОВЛЕНО в 11:15. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что четыре мальчика и три девочки стали жертвами стрельбы, 16 человек (12 детей и четверо взрослых) госпитализированы.

Одного нападавшего 17-19 лет уже задержали. Местные ресурсы называют его имя. Татмедиа пишет, второго напавшего заблокировали на четвертом этаже школы и позднее уничтожили. По данным БизнесOnline, силовики хотят штурмовать дому №10 на улице Туганлык, так как задержанный заявил, что заложил бомбу у себя дома.

Осторожно! Ниже – видео 18+.

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Ровно три года назад, 10 мая 2018 года, в Новосибирской области РФ учащийся колледжа открыл стрельбу из огнестрельного оружия по своим однокурсникам, после чего покончил с собой.

17 октября 2018 года в колледже временно оккупированной Россией Керчи произошел теракт: погибли 20 человек, около 65 получили ранения.

Евгений Пилипенко

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