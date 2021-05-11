UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Теракт | В Казани в школе открыли огонь из автомата, убиты дети и учитель: фото и видео

11.05.2021, 10:16
В Казани в школе открыли огонь из автомата, убиты дети и учитель: фото и видео - Фото
Фото: Татмедиа
обновлено

В российском городе Казань (Татарстан) неизвестные открыли стрельбу в здании школы в начале второго урока, погибли семеро детей и, по некоторым данным, по меньшей мере один педагог. Об этом пишет местное издание БизнесOnline.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инцидент произошел в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. По меньшей мере один злоумышленник зашел с автоматом через главный вход и стазу открыл стрельбу.

"Дети вынуждены выпрыгивать из окон, ко двору сбежались родители и местные жители. Родители сообщают, что в здание школы ворвались двое мужчин с автоматом и открыли стрельбу, сразу после этого был слышен взрыв", – пишет ресурс.

Фото: Татмедиа

Пропагандистский ресурс РФ ТАСС заявил со ссылкой на экстренные службы, что при стрельбе "погибли учитель и 10 детей", причем двое якобы разбились при прыжке в окно. По данным источника ТАСС в Минпросвещения Татарстана, пострадали якобы 32 человека.

В Казани введен режим контртеррористической операции.

ОБНОВЛЕНО в 11:15. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что четыре мальчика и три девочки стали жертвами стрельбы, 16 человек (12 детей и четверо взрослых) госпитализированы.

Одного нападавшего 17-19 лет уже задержали. Местные ресурсы называют его имя. Татмедиа пишет, второго напавшего заблокировали на четвертом этаже школы и позднее уничтожили. По данным БизнесOnline, силовики хотят штурмовать дому №10 на улице Туганлык, так как задержанный заявил, что заложил бомбу у себя дома.

Осторожно! Ниже – видео 18+.

Новость дополняется...

  • Ровно три года назад, 10 мая 2018 года, в Новосибирской области РФ учащийся колледжа открыл стрельбу из огнестрельного оружия по своим однокурсникам, после чего покончил с собой.
  • 17 октября 2018 года в колледже временно оккупированной Россией Керчи произошел теракт: погибли 20 человек, около 65 получили ранения.
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
стрельба школа казань татарстан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 