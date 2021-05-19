"Колумбайн — возрождение". В Киеве из-за угроз полиция усиленно охраняет одну из школ

Киевская полиция взяла под усиленную охрану специализированную школу №250 из-за угроз со стороны школьников в Telegram-канале "Колумбайн — возрождение". Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Там рассказали, что 18 мая во время мониторинга интернета киберполиция обнаружила групповой чат под названием "Колумбайн – возрождение", участниками которого были 169 пользователей.

СПРАВКА. 20 апреля 1999 года в американском штате Колорадо двое учеников школы "Колумбайн" совершили вооруженное нападение на школьников и учителей, убив 13 человек и ранив еще 23 человека. После этого Эрик Харрис и Дилан Клиболда застрелились сами.

Правоохранители обнаружили в чате сообщение следующего содержания: "Завтра школа номер 250 города Киев запомнит этот день навсегда".

Другой пользователь этого же чата разместил фото ружья ИЖ 81, которое, как следует из сообщения, он якобы украл у своего отца.

Из-за недавнего массового убийства в российской Казани правоохранители усиленно реагируют на подобное общение в интернете, пояснили в прокуратуре.

Начато уголовное производство и одновременно приняты меры по усилению охраны школы №250.

Правоохранители установили автора первого сообщения, которым оказался 15-летний ученик другой школы. По результатам неотложного обыска по адресу его проживания изъяты мобильный телефон и персональный компьютер. По словам несовершеннолетнего, указанное сообщение в чате он написал в шутку, а с автором поста о ружье не знаком.

С учеником и его родителями правоохранители провели профилактическую беседу. Сейчас они устанавливают личность и местонахождение пользователя, который выложил фото ружья.

11 мая в российском городе Казань (Татарстан) молодой человек открыл стрельбу из ружья в здании школы под конец второго урока: погибли семеро детей и учительница.

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Вадим Ребрина

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