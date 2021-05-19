Полиция в Киеве вызвала критику несколькими жесткими задержаниями граждан: фото, видео

За последние несколько дней в Киеве случилось несколько громких скандалов с жестким задержанием граждан полицией. По одному случаю правоохранители начали служебное расследование.

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15 мая у станции электрички "Вышгородская" патрульные полицейские жестко задержали несовершеннолетнего.

По их информации, в полицию обратился мужчина, который сообщил, что компания из восьми человек распивала алкогольные напитки и слушала громкую музыку с нецензурными текстами. В полиции говорят, что после того, как гражданин сделал подросткам замечание, они якобы стали угрожать ему физической расправой.

Как рассказал Магнолия-ТВ 16-летний Денис Литвинчук, он вместе с друзьями слушал музыку. Вдруг к ним подошел неизвестный, который представился сотрудником станции, и сказал, что если они не выключат звук, то он обольет их бензином. Подростки не послушались. Тогда мужчина вырвал колонку у 14-летней девушки и вызвал полицию.

На опубликованном в соцсетях видео задержания полицейский по неизвестной причине жестко хватает подростка, валит его на землю и заламывает руки. В другом эпизоде, во время обыска, закованный в наручники задержанный просит правоохранителя обыскивать его "полегче", после чего получает удар рукой в голову. По словам друзей задержанного, обыск проводился без понятых.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алена Литвинчук (@litvinchuk5555)

В полиции сообщили, что начали служебное расследование.

Другой случай произошел в ночь с 18 на 19 мая на улице Кирилловской. Там полицейский спецназ жестко задержал киевского художника и музыканта Дмитрия Бугайчука. Он утверждает, что правоохранители его избили. На своей странице в Facebook Бугайчук опубликовал фото, на котором видны следы побоев. С места событий велась прямая трансляция.

В киевской полиции говорят, что задержали "мужчину с наркотиками". Открыто дело. Также начато служебное расследование правомерности действий полицейских.

В полиции рассказали, что во время отработки Подольского района полицейские заметили "двух подозрительных незнакомцев". По словам правоохранителей, мужчины при виде полиции стали убегать. Одного из них догнали.

По словам полицейских, Бугайчук при задержании оказал сопротивление, поэтому к нему применили слезоточивый газ и наручники. В полиции утверждают, что, убегая, он выбросил некий пакет "с веществом зеленого цвета, похожим на марихуану". Бугайчуку вызвали скорую.

Сам же музыкант в комментарии LIGA.net сказал, что стоял с барабанщиком своей группы у репетиционной базы. В какой-то момент возле них остановилась полицейская машина. Один из полицейских попросил Дмитрия подойти к ним. После вопроса, с какой целью, полицейский, по словам Бугайчука, ударил его кулаком в лицо, в результате чего он потерял сознание.

Когда очнулся, рассказал Дмитрий, на руках уже были наручники, а рядом на асфальте – неизвестный ему пакет. Через три часа его доставили в участок.

Музыкант говорит, что намерен зафиксировать побои и подать заявление о превышении полицейскими служебных полномочий.

Полицейский, который, по словам Бугайчука, "пытал" его, представился как Владислав Иоанно, сотрудник полка полиции особого назначения № 1.

Друзья музыканта и другие неравнодушные граждане планируют акцию протеста 21 мая под отделением полиции на улице Хорива, 20.

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Вадим Ребрина

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