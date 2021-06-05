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Как в Казани. Школьник из Харькова пугал терактом – СБУ

05.06.2021, 11:41
Как в Казани. Школьник из Харькова пугал терактом – СБУ - Фото
Казанская школа, в которой произошел теракт (Фото - скриншот из видео)

В Службе безопасности Украины заявляют об установлении личности жителя Харькова, который угрожал совершить теракт в школах. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

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1 и 2 июня в одной из популярных соцсетей неизвестный пользователь разместил два видео с сообщениями о совершении террористических актов. "Шла речь о том, что 5 июня в день праздника последнего звонка в двух харьковских школах произойдут события вроде майского теракта в российском городе Казань", – написал Абдула. 

Менее чем за сутки киберспециалисты установили автора видео. Им, по данным СБУ, оказался ученик 11-го класса одной из школы, в которой якобы планировался теракт. Сотрудники СБУ выяснили, что это сообщения не имеют никаких реальных оснований: "Парень сам смонтировал эти видео, чтобы получить популярность в соцсети". 

Автор сообщений полностью признал свою вину и искренне раскаялся в своих действиях, говорится в сообщении Абдулы. 

  • 11 мая в российском городе Казань молодой человек открыл стрельбу из ружья в здании школы под конец второго урока: погибли семеро детей и учительница.

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Владислав Сердюк
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