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Кулеба: Через границу с Беларусью по заданию РФ могут зайти диверсанты, устроить теракты

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 14:23
Кулеба: Через границу с Беларусью по заданию РФ могут зайти диверсанты, устроить теракты - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот с видео)

Потенциальная возможность нелегального и скрытного пересечения границы Беларусь-Украина опасна не тем, что ею могут воспользоваться мигранты, а проникновением диверсионных групп. Об этом в эфире канала 1+1 сказал глава МИД Дмитрий Кулеба

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В ответе на вопрос об усилении защиты границы министр подчеркнул, что "недавно трудно было себе представить" реальную угрозу враждебных действий с этой стороны, но она "стала совершенно реальной" после того, как диктатор Беларуси Александр Лукашенко полностью подчинил свою политику интересам России. Это вынуждает Украину принципиально усилить защиту границы, подчеркнул министр.  

"Сегодня открытостью границы воспользуются мигранты, а завтра ею могут воспользоваться диверсионные группы, которые зайдут из Беларуси по заданию России для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, устраивать здесь террористические акты", – сказал Кулеба.

Он также сказал, что, помимо собственных мер по укреплению охраны границы, Украина ведет консультации с Польшей и Литвой в рамках Люблинского треугольника, чтобы эффективно координировать усилия и совместно противостоять "спецоперации Путина и Лукашенко".

Читайте также: В Польше предложили рассмотреть исключение России и Беларуси из международных организаций

Сергей Бережной
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беларусь мигранты александр лукашенко кризис дмитрий кулеба люблинский треугольник
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