Под Киевом задержали вооруженного мужчину после стрельбы по людям – фото
Сегодня, 14 декабря, в городе Вишневом Киевской области полицейскими задержан вооруженный мужчина, который стрелял в людей. Об этом написал в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
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"Сегодня в 12:00 неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в направлении людей, после чего закрылся в одной из квартир многоэтажки", – сказано в сообщении.
По словам представителя полиции, была проведена спецоперация – квартиру взяли штурмом.
Злоумышленника задержали. О пострадавших не сообщается.
Небытов опубликовал кадры, на которых можно увидеть детали спецоперации – окруженное здание, задержанного стрелка и оружие.
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