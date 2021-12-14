Под Киевом задержали вооруженного мужчину после стрельбы по людям – фото

Сегодня, 14 декабря, в городе Вишневом Киевской области полицейскими задержан вооруженный мужчина, который стрелял в людей. Об этом написал в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

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"Сегодня в 12:00 неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в направлении людей, после чего закрылся в одной из квартир многоэтажки", – сказано в сообщении.

По словам представителя полиции, была проведена спецоперация – квартиру взяли штурмом.

Злоумышленника задержали. О пострадавших не сообщается.

Небытов опубликовал кадры, на которых можно увидеть детали спецоперации – окруженное здание, задержанного стрелка и оружие.

17 августа 2021 года в Киеве задержали двух членов организованной преступной группы, которые нападали на граждан в ночных клубах, подливая им сильнодействующие медпрепараты.

15 сентября в Днепре взорвался автомобиль, погибли спикер ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и бывший инструктор по медпомощи Антитеррористической операции на Донбассе, член Украинского легиона Алексей Кавлак. Полиция показала видео с места происшествия.

13 декабря правоохранители задержали подозреваемого по делу о взрыве автомобиля в центре Днепра, которое расследуется как покушение на депутата облсовета.

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Яна Катасонова

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