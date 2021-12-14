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Под Киевом задержали вооруженного мужчину после стрельбы по людям – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 18:24
Под Киевом задержали вооруженного мужчину после стрельбы по людям – фото - Фото
Спецоперация в Вишневом (фото: Андрей Небытов/Facebook)

Сегодня, 14 декабря, в городе Вишневом Киевской области полицейскими задержан вооруженный мужчина, который стрелял в людей. Об этом написал в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

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"Сегодня в 12:00 неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в направлении людей, после чего закрылся в одной из квартир многоэтажки", – сказано в сообщении.

По словам представителя полиции, была проведена спецоперация – квартиру взяли штурмом.

Злоумышленника задержали. О пострадавших не сообщается.

Небытов опубликовал кадры, на которых можно увидеть детали спецоперации – окруженное здание, задержанного стрелка и оружие.

Фото: Андрей Небытов/Facebook

Фото: Андрей Небытов/Facebook

Фото: Андрей Небытов/Facebook

Фото: Андрей Небытов/Facebook

Скриншот: Андрей Небытов/Facebook
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Яна Катасонова
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задержание стрельба спецоперация вишневое Андрей Небытов
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