Взрыв авто в центре Днепра. Силовики задержали подозреваемого в покушении на депутата

Правоохранители задержали подозреваемого по делу о взрыве автомобиля в центре Днепра, которое расследуется как покушение на депутата облсовета. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В прокуратуре не называют фамилии депутата. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Юрии Симонове, избранном в ноябре главой областной ячейки партии УДАР.

По данным следствия, 8 декабря 2021-го под офисом депутата взорвался автомобиль. В салоне автомобиля был автомат Калашникова, к нему было прикреплено самодельное устройство, которое позволяло стрелять дистанционно.

Подозреваемый с расстояния совершил не менее трех выстрелов в здание, после чего авто взорвалось от заранее установленной жидкости, пишут в прокуратуре. Это было сделано, чтобы уничтожить следы покушения, считает следствия.

В ОГП отмечают, что во время обысков у подозреваемого нашли пистолет и патроны, которые он хранил без разрешения. Ему объявили подозрения в покушении на убийство (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 163). Сейчас подозреваемый под стражей, максимум ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

LIGA.net направила запрос в партию УДАР.

15 сентября в Днепре взорвался автомобиль, погибли спикер ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и бывший инструктор по медпомощи Антитеррористической операции на Донбассе, член Украинского легиона Алексей Кавлак. Полиция показала видео с места происшествия.

Дело расследует СБУ по статье о теракте.

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