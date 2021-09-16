Взрыв авто в Днепре. По предварительным данным, сработало взрывное устройство – источник

Причиной взрыва автомобиля в Днепре, из-за которого погибли два человека, могло быть прикрепленное к днищу машины самодельное взрывное устройство. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.

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Собеседник уточнил, что это предварительные данные следствия. Версия проверяется.

15 сентября в Днепре взорвался автомобиль, погибли два человека – спикер Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области Дарья Гречищева и бывший инструктор по медпомощи Антитеррористической операции на Донбассе, член Украинского легиона Алексей Кавлак. Полиция показала видео с места происшествия.

Дело расследует СБУ по статье о теракте.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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