Взрыв авто в Днепре. По предварительным данным, сработало взрывное устройство – источник
16.09.2021, 15:51
Дарья Гречишева, спикер ГСЧС в Днепропетровской области (фото - ДСНС України)
Причиной взрыва автомобиля в Днепре, из-за которого погибли два человека, могло быть прикрепленное к днищу машины самодельное взрывное устройство. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Собеседник уточнил, что это предварительные данные следствия. Версия проверяется.
- 15 сентября в Днепре взорвался автомобиль, погибли два человека – спикер Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области Дарья Гречищева и бывший инструктор по медпомощи Антитеррористической операции на Донбассе, член Украинского легиона Алексей Кавлак. Полиция показала видео с места происшествия.
- Дело расследует СБУ по статье о теракте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев • Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев • Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформаціїРазместить вакансию
Киев • LIGA.net
Последние новости
Комментарии