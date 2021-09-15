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15.09.2021, 10:41

В Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видео

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В Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видеоВ Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видеоВ Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видеоВ Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видеоВ Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видео
В Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видеоВ Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видеоВ Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видеоВ Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видеоВ Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видео
В Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видеоВ Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видеоВ Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видеоВ Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видеоВ Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видео

В Днепре взорвался автомобиль на проспекте Богдана Хмельницкого. В результате взрыва погибли два человека, передает пресс-служба областного управления полиции.

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Сообщение о взрыве поступило около 09:00 утра. Он произошел в автомобиле Nissan Primera, оба погибших находились внутри машины.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и эксперты-криминалисты.

Днепр оперативный сообщает, что взрыв произошел неподалеку от больницы №16. Журналисты пишут, что от взрыва выбило окна на первом этаже ближайшего дома, а водителю оторвало половину туловища. 

В полиции пока не могут рассказать LIGA.net детали инцидента, заявив, что обстоятельства взрыва устанавливаются – информация будет обновляться.

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Фото, видео – полиция Днепропетровской области и Днепр оперативный

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Теги: взрыв, машина, днепр, автомобиль, Nissan, проспект богдана хмельницкого
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