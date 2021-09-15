В Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видео

В Днепре взорвался автомобиль на проспекте Богдана Хмельницкого. В результате взрыва погибли два человека, передает пресс-служба областного управления полиции.

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Сообщение о взрыве поступило около 09:00 утра. Он произошел в автомобиле Nissan Primera, оба погибших находились внутри машины.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и эксперты-криминалисты.

Днепр оперативный сообщает, что взрыв произошел неподалеку от больницы №16. Журналисты пишут, что от взрыва выбило окна на первом этаже ближайшего дома, а водителю оторвало половину туловища.

В полиции пока не могут рассказать LIGA.net детали инцидента, заявив, что обстоятельства взрыва устанавливаются – информация будет обновляться.

8 августа в Кривом Роге мужчина взорвал гранату: он лишился ноги, а трое полицейских получили ранения.

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Фото, видео – полиция Днепропетровской области и Днепр оперативный