В Кривом роге человек взорвал гранату: он лишился ноги, трое полицейских ранены

Сегодня, 8 августа, в Кривом роге мужчина пострадал от взрыва гранаты, правоохранители выясняют обстоятельства. Об этом сообщает в Facebook полиция Днепропетровской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инцидент произошел возле дома на улице Кармелюка.

61-летний пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

"В результате взрыва прохожие граждане не пострадали", – говорится в сообщении полиции.

Ветеран-киборг, тренер Нацполиции Кирилл Недря написал в Facebook, что пострадавший – ветеран. При взрыве гранаты он лишился ноги, а трое сотрудников полиции получили осколочные ранения.

По его словам, у пострадавшего было две гранаты, одну из которых его уговорили отдать полицейские.

Недря опубликовал фотографию кепки полицейского, раненого во время инцидента.

Один из блогеров Кривого рога опубликовал в Telegram видео момента взрыва.

По информации местного издания Первый городской, примерно в 17:30 в милицию позвонил горожанин, который сказал, что собирается подорваться на гранате, и бросил трубку.

Правоохранители прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину с двумя гранатами. Одна из них была у него в руках без чеки. Вторая находилась под ним и взорвалась.

4 августа в здание Кабмина вошел экс-боец батальона Айдар Владирмир Прохнич с гранатой и угрожал его взорвать, после 10-минутных переговоров подозреваемого задержали. Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина присоединилась к просьбе суду отдать Прохнича на поруки. Суд арестовал ветерана на два месяца.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.