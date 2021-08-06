Суд на два месяца арестовал ветерана, который захватил помещение Кабмина

Печерский райсуд Киева арестовал на 60 дней экс-бойца батальона Айдар Владимира Прохнича, который 4 августа захватил здание Кабинета министров. Прямую трансляцию из зала суда вел телеканал UA:Перший.

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По информации пресс-службы Киевской городской прокуратуры, суд удовлетворил ходатайство Печерской окружной прокуратуры Киева и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину, 4 августа захватил помещение Кабмина на ул. Грушевского, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой.

Действия подозреваемого квалифицированы по статьям о захвате государственных зданий, незаконном лишении свободы и незаконном обращении с оружием.

Сторона обвинения настаивала на самой строгой мере пресечения – 60 суток под стражей без права на залог. Прокурор заявил о риске, что подозреваемый сбежит. По его словам, подозреваемый склонен к насилию и до 2014 года его бывшая жена неоднократно заявляла о случаях домашнего насилия.

Адвокат Прохнича Тарас Безпалый просил суд учесть, что его подзащитный – инвалид 2-й группы, у него есть ряд заболеваний, контузии и черепно-мозговые травмы, полученные во время участия в боевых действиях на Донбассе. Также он сообщил, что Прохнич – доброволец батальона Айдар, у него есть награды за защиту Украины на Донбассе.

4 августа в здание Кабмина вошел мужчина с гранатой и угрожал его взорвать, после 10-минутных переговоров подозреваемого задержали.

6 августа министр по делам ветеранов Юлия Лапутина направила в Печерский райсуд ходатайство, в котором поддержала инициативу директора госпиталя ветеранов войны "Лесная поляна" взять Прохнича на поруки.

Наталия Медведева , Оксана Житнюк

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