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Мужчина зашел в здание Кабмина с гранатой и угрожает ее взорвать – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2021, 10:54
Захват здания Кабмина с гранатой (скриншот видео Стопкор)
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В задние Кабинета министров вошел мужчина с гранатой и угрожает ее взорвать, сообщили LIGA.net в пресс-службе полиции Киева. Издание Стопкор опубликовало кадры, как мужчина с гранатой входил в здание правительства. 

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В полиции отметили, что после получения информации о мужчине с гранатой в здании Кабмина на место выдвинулись правоохранители. О деталях происшествия в полиции обещают сообщить позже.

На видео слышно, как мужчина говорит, что это захват здания, показывает выдернутую чеку и приказывает убрать людей из холла. "Я живым не уйду сегодня, я сяду на 10 лет", – сумбурно говорит он.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что к Кабмину подъехал спецназ – возможно будет штурм. По его словам, на сегодня запланировано заседание правительства, переносить его пока не планируют.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что в Киеве развернули полицейскую спецоперацию. С захватчиком ведут переговоры. Полиция примет предусмотренные законом меры, если он не прекратит нарушение.

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Марк Сировой
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кабмин граната киев захват
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