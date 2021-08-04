В задние Кабинета министров вошел мужчина с гранатой и угрожает ее взорвать, сообщили LIGA.net в пресс-службе полиции Киева. Издание Стопкор опубликовало кадры, как мужчина с гранатой входил в здание правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В полиции отметили, что после получения информации о мужчине с гранатой в здании Кабмина на место выдвинулись правоохранители. О деталях происшествия в полиции обещают сообщить позже.

На видео слышно, как мужчина говорит, что это захват здания, показывает выдернутую чеку и приказывает убрать людей из холла. "Я живым не уйду сегодня, я сяду на 10 лет", – сумбурно говорит он.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что к Кабмину подъехал спецназ – возможно будет штурм. По его словам, на сегодня запланировано заседание правительства, переносить его пока не планируют.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что в Киеве развернули полицейскую спецоперацию. С захватчиком ведут переговоры. Полиция примет предусмотренные законом меры, если он не прекратит нарушение.

Новость дополняется...

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.