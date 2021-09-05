В Киевской области произошел взрыв на заводе: пять человек увезли в больницу
05.09.2021, 21:02
Завод (Фото - МВД)
В поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
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Паровой взрыв на заводе случился сегодня, 5 сентября, около 16:00, сообщил фельдшер скорой помощи.
Известно, что пострадали пять человек, двух из которых госпитализировали в киевскую больницу. Других пострадавших доставили медучреждение в Белой Церкви. О состоянии пострадавших в настоящее время неизвестно.
Как сообщают в МВД, по предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.
СПРАВКА. В поселке Гребенки находится Саливонковский сахарный завод, основанный в 1873 году. По данным каталога украинских предприятий, на заводе работают 279 человек.
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