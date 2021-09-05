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В Киевской области произошел взрыв на заводе: пять человек увезли в больницу

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2021, 21:02
В Киевской области произошел взрыв на заводе: пять человек увезли в больницу - Фото
Завод (Фото - МВД)

В поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Паровой взрыв на заводе случился сегодня, 5 сентября, около 16:00, сообщил фельдшер скорой помощи.

Известно, что пострадали пять человек, двух из которых госпитализировали в киевскую больницу. Других пострадавших доставили медучреждение в Белой Церкви. О состоянии пострадавших в настоящее время неизвестно.

Как сообщают в МВД, по предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

СПРАВКА. В поселке Гребенки находится Саливонковский сахарный завод, основанный в 1873 году. По данным каталога украинских предприятий, на заводе работают 279 человек.

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Оксана Житнюк
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