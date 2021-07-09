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В Мелитополе на одном из предприятий прогремел взрыв, обгорели люди

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 10:40
В Мелитополе на одном из предприятий прогремел взрыв, обгорели люди - Фото
Взрыв в Мелитополе (скриншот с видео)

Вчера вечером, 8 июля, на территории предприятия Технодом Альянс произошел взрыв, пострадали два человека, сообщает Госслужба по вопросам труда.

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По информации госслужбы, 36-летний мастер участка вместе с клиентом, 60-летним руководителем другого предприятия, осматривали оборудование для смешивания сыпучих смесей. 

Внезапно произошел взрыв, вследствие которого оба получили ожоги второй степени по всему телу, пострадавших госпитализировали.

В ближайшее время будет создана комиссия для специального расследования несчастного случая.

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Дарья Мостовая
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