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В Румынии прогремел взрыв и начался пожар на крупнейшем нефтезаводе страны – видео видео

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02.07.2021, 15:13
Пожар на заводе Petromidia (Скриншот из видео YouTube)
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В Румынии произошел взрыв, сопровождающийся пожаром, на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе страны и одном из самых крупных в восточной Европе – Petromidia. Об этом сообщает Digi24.

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Пожар возник 2 июля около полудня на заводе, который находится недалеко от города Констанца.

Высокий столб дыма видно с пляжей Мамая и других близлежащих городов, включая Констанцу. По словам местных, перед тем, как начался пожар, они услышали громкий взрыв.

На место происшествия отправили восемь пожарных автомобилей, две скорых и одно мобильное отделение реанимации. Власти заявляют, что угроза взрыва уже снизилась, но не исключают ее, так как большая площадь все еще охвачена огнем.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали минимум пять человек. Один из них получил ожоги 45% тела, один – травму поясницы, еще несколько – ожоги лица.

В Министерстве окружающей среды Румынии сообщают, что пожар на заводе может повлечь серьезные последствия для экологической ситуации в регионе.

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Оксана Житнюк
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взрыв пожар завод Румыния Петромидия
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