В Румынии произошел взрыв, сопровождающийся пожаром, на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе страны и одном из самых крупных в восточной Европе – Petromidia. Об этом сообщает Digi24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пожар возник 2 июля около полудня на заводе, который находится недалеко от города Констанца.

Высокий столб дыма видно с пляжей Мамая и других близлежащих городов, включая Констанцу. По словам местных, перед тем, как начался пожар, они услышали громкий взрыв.

На место происшествия отправили восемь пожарных автомобилей, две скорых и одно мобильное отделение реанимации. Власти заявляют, что угроза взрыва уже снизилась, но не исключают ее, так как большая площадь все еще охвачена огнем.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали минимум пять человек. Один из них получил ожоги 45% тела, один – травму поясницы, еще несколько – ожоги лица.

В Министерстве окружающей среды Румынии сообщают, что пожар на заводе может повлечь серьезные последствия для экологической ситуации в регионе.

27 мая 2021-го на одной из припортовых стоянок в Гонконге начался пожар, в результате которого более 30 катеров пошли на дно.

28 июня в южном Лондоне возле железнодорожной станции произошел пожар и мощные взрывы.

Смотрите также: В Сербии ночью взорвались артиллерийские склады оружейной фабрики – подборка видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.